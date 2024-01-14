О том, что правительство Украины прорабатывает аналогичную документацию с прочими странами-партнерами, схожую с недавним соглашением с Великобританией, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную советником главы Офиса Президента Владиславом Власюком в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».
По словам Власюка, ключевая цель Украины — вступление в Североатлантический Альянс, однако к разработке вышеуказанных документов, идентичных для всего ряда стран, уже подключились:
- США;
- Германия;
- Италия;
- Франция;
- Канада;
- Польша.
Советник главы ОПУ акцентировал:
Это постепенное интеграционное вступление в систему координат НАТО через эти договоры по безопасности.
Ранее наш новостной портал информировал, о том, что в ОПУ рассказали о некоторых важных особенностях соглашения Украины с Великобританией.