О том, что правительство Украины прорабатывает аналогичную документацию с прочими странами-партнерами, схожую с недавним соглашением с Великобританией, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную советником главы Офиса Президента Владиславом Власюком в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Власюка, ключевая цель Украины — вступление в Североатлантический Альянс, однако к разработке вышеуказанных документов, идентичных для всего ряда стран, уже подключились:

США;

Германия;

Италия;

Франция;

Канада;

Польша.

Советник главы ОПУ акцентировал:

Это постепенное интеграционное вступление в систему координат НАТО через эти договоры по безопасности.

Ранее наш новостной портал информировал, о том, что в ОПУ рассказали о некоторых важных особенностях соглашения Украины с Великобританией.