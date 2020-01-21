В Давосе задержали двух россиян, которые готовили покушение на Браудера — СМИ
Задержанные представились как обычные сантехники, хотя имели при себе дипломатические паспорта.
Инцидент случился ещё в августе 2019 года, но стал известен общественности лишь сейчас, когда в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Tribune de Geneve«.
Как пишет издание, россияне были задержаны в Давосе, при процедуре проверки документов. Один из них представился полицейским как сантехник, но, при этом, показал правоохранителям дипломатический паспорт. Такой же паспорт был у второго россиянина. Мужчины хотели провести в Швейцарии три недели. Именно этот факт и насторожил полицейских, ведь простые сантехники вряд ли могут позволить себе прожить три недели в дорогом городе.
Россиян заподозрили в шпионаже и задержали. Источники пишут, что «сантехники» хотели установить подслушивающие устройства и таким образом следить за участниками форума.
Но вот основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер говорит, что россияне готовили покушение на него. В интервью Reuters он поведал, что такой информацией с ним поделилась швейцарская полиция.
Напомним, ранее мы писали, что на территории французских Альп выявили базу российских шпионов.