В Давосе задержали двух россиян, которые готовили покушение на Браудера — СМИ

Задержанные представились как обычные сантехники, хотя имели при себе дипломатические паспорта.

Инцидент случился ещё в августе 2019 года, но стал известен общественности лишь сейчас, когда в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Tribune de Geneve«.

Как пишет издание, россияне были задержаны в Давосе, при процедуре проверки документов. Один из них представился полицейским как сантехник, но, при этом, показал правоохранителям дипломатический паспорт. Такой же паспорт был у второго россиянина. Мужчины хотели провести в Швейцарии три недели. Именно этот факт и насторожил полицейских, ведь простые сантехники вряд ли могут позволить себе прожить три недели в дорогом городе.

Россиян заподозрили в шпионаже и задержали. Источники пишут, что «сантехники» хотели установить подслушивающие устройства и таким образом следить за участниками форума.

Но вот основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер говорит, что россияне готовили покушение на него. В интервью Reuters он поведал, что такой информацией с ним поделилась швейцарская полиция.

Напомним, ранее мы писали, что на территории французских Альп выявили базу российских шпионов.