Как информирует «НБН» со ссылкой местного вещателя Swissinfo, опубликовавшего ответ Госсекретариата по экономическим вопросам, Берн, в отличие от Брюсселя, не намерен конфисковывать для Киева доходы из замороженных активов страны-агрессора, переданных на хранение в швейцарские финучреждения.

Швейцарское ведомство подчеркнуло – согласно нормам местного законодательства и международным обязательствам, Берн не стремится к получению каких-либо чрезвычайных доходов из средств российского банка-регулятора.

Впрочем, накануне, 27 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала- Украине перечислили 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов государства-террориста на нужды обороны и процесс восстановления инфраструктуры Украины.

Ранее мы писали о том, что в Минфине США сообщали сроки, в которые Украина получит $50 млрд из замороженных активов РФ.