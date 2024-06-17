Руководитель внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции по результатам саммита в Швейцарии рассказал, что наиболее дискуссионной темой на мероприятии стала проблема продовольственной безопасности для африканских государств, информирует «НБН» со ссылкой на OBOZ.UA.

По словам дипломата, последствия российского вторжения в Украину очень сильно влияют на континент, в частности на уровень продовольственной безопасности, уровень цен на продукты питания, голод и т.д.

Глава МИД отметил, что представители африканских государств на конференции дали понять, что они принимают участие в саммите, так как им нужно решить проблему восстановления продовольственной безопасности.

Кассис отметил, что вопрос заключается в том, что он может решаться просто в направлении мира в Украине или в направлении справедливого и устойчивого мира. Именно в этом и заключалась дилемма в обсуждении соответствующей темы на саммите.

Как сообщалось, в Офисе Зеленского объяснили, почему не все участники Глобального саммита мира поддержали итоговую декларацию.