Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Le Temps, от представителя швейцарского внешнеполитического ведомства Николя Бидо прозвучало заявление — его нейтральное государство готово поспособствовать проведению на своей территории встречи нового президента США Дональда Трампа с кремлевским тираном Владимиром Путиным, но есть некоторые нюансы.

Исходя из слов Бидо, после Глобального саммита мира, прошедшего в Бюргенштоке (состоялся в июне прошлого года), и Киев, и Москва, и Вашингтон на регулярной основе спрашивали Берн, готов ли он всесторонне поддержать любые дипломатические усилия, направленные на установление мира в Украине.

Швейцарский дипломат добавил — на текущий момент, все заинтересованные стороны поставлены в известность относительно готовности нейтральной страны к предоставлению площадки для мирных переговоров, однако, такая встреча может быть организована лишь в одном случае — Белый дом и Кремль должны сами об этом попросить.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW объясняли, почему потенциальные переговоры Трампа и Путина не гарантируют прихода стабильного мира в Украину.