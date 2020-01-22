Главного редактора пропагандистского телеканала Russia Today срочно госпитализировали — СМИ

За рубежом
Христина Качоровська0
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У Маргариты Симоньян больное сердце.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян. Фото interfax.ru

Такой новостью поделились в Telegram-канале Mash, передает «НБН«.

По их ифнормации, журналистку отвезли в больницу прямо с совещания, где ей внезапно стало плохо:

«Симоньян отвезли в институт им. Склифосовского. У неё проблемы с сердцем. Главного редактора Russia Today увезли прямо с совещания, где она заявила о плохом самочувствии».

Напомним, ранее мы писали, что Симоньян двусмысленно высказалась о судьбе России.


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