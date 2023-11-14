В эфире пропагандистского шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» псевдожурналистка принялась цинично оправдывать развязанную Россией войну в Украине, информирует «НБН».

По словам Симоньян, РФ начала полномасштабное вторжение в соседнее государство, потому что она «сильная». Пропагандистка заявила, что, если бы не началась так называемая «СВО», граждане страны-агрессора якобы остались без благ цивилизации – воды, еды, медикаментов и электричества в больницах. Она убеждена, что нападением на Украину Москва «предотвратила» разрушение российской экономики.

Рупор Кремля считает, что «вторая армия мира» на второй год полномасштабной войны «стала сильнее» и упомянула, что якобы Россия противостоит не Украине, а странам НАТО.

Псевдожурналистка поблагодарила Путина за «сдержанность и человечность». Симоньян добавила, что пока весь мир «скатывается в зверинец» и пытается «расчеловечить» россиян, они «остаются такими же», как белорусский солдат Трифон Лукьянович, который спас немецкую девочку во время боев в Берлине в 1945 году.

Ранее новую «цель» вторжения РФ в Украину выдумал пропагандист Дмитрий Киселев.