Российская псевдожурналистка в эфире своей программы «ЧТД» решила прокомментировать итоги конкурса «Мисс Вселенная». По мнению Симоньян, победительница из Никарагуа «в неравной борьбе чудом обошла» Усанову, информирует «НБН».

Рупор Кремля раскритиковала национальный костюм украинки «Берегиня Мать». Наряд модели состоял из голубого полотна с принтом в виде белых облаков, что символизирует мирное небо без ракет. В руках Усанова несла фигуру золотого ангела – олицетворение украинских детей. Однако пропагандистка заявила, что «какой-то младенец» якобы всем напомнил голову свиньи.

Псевдожурналистка обвинила украинскую конкурсантку в том, что она демонстрировала защиту детей, которые якобы на самом деле гибнут от рук защитников.

Напомним, что на прошлой неделе Симоньян цинично оправдывала полномасштабное нападение российских войск на Украину. Пропагандистка благодарила кремлевского диктатора Владимира Путина за начало так называемой «СВО», которая «предотвратила» разрушение экономики страны-агрессора.