Российскому комику, который шутил над Путиным, пришлось сбежать из РФ
Накануне Александр Долгополов рассказал, что им заинтересовались в управлении МВД Московской области.
Российские СМИ сообщают, что стенд-ап комик Александр Долгополов сбежал из Российской Федерации, после того как узнал об уведомлении от МВД РФ, сообщает «НБН«.
О заинтересованности со стороны правоохранителей комик сам сообщил у себя в Instagram:
«Моя карьера поднялась на высший уровень. Если ещё пару лет назад за мной охотились деревенские гопники, то сейчас целое государство. Такое вот уведомление поступило в стенд-ап клуб Петербурга, где я выступал. Делаю вывод, что Россия продолжает катиться в безумную пропасть».
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Ребята, я вас всех поздравляю, мы сделали это! Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придётся прятаться в лесу
В самом российском МВД уверяют, что Долгополова они проверяют из-за поступившей на него жалобы. Якобы, житель Орехово-Зуева (Подмосковье), пожаловался на шутки Долгополова, которые оскорбили его чувство верующего.
Но вот сам комик уверен, что им заинтересовались не из-за шуток о религии, а из-за шуток о Путине, которые также звучали от острого на язык Долгополова.
Стенд-апер также рассказал, что на днях он планировал выступление в одном из московских баров. Перед началом выступления в баре появился мужчина который настойчиво интересовался у администрации заведения, приехал ли уже комик. После этого команда Долгополова собрала вещи и поспешно покинула бар.
После этого инцидента, говорит концертный директор комика, Долгополов решил уехать и из страны.
Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось видео, как может умереть Путин.