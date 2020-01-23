Российскому комику, который шутил над Путиным, пришлось сбежать из РФ

Накануне Александр Долгополов рассказал, что им заинтересовались в управлении МВД Московской области.

Российские СМИ сообщают, что стенд-ап комик Александр Долгополов сбежал из Российской Федерации, после того как узнал об уведомлении от МВД РФ, сообщает «НБН«.

О заинтересованности со стороны правоохранителей комик сам сообщил у себя в Instagram:

«Моя карьера поднялась на высший уровень. Если ещё пару лет назад за мной охотились деревенские гопники, то сейчас целое государство. Такое вот уведомление поступило в стенд-ап клуб Петербурга, где я выступал. Делаю вывод, что Россия продолжает катиться в безумную пропасть».

В самом российском МВД уверяют, что Долгополова они проверяют из-за поступившей на него жалобы. Якобы, житель Орехово-Зуева (Подмосковье), пожаловался на шутки Долгополова, которые оскорбили его чувство верующего.

Но вот сам комик уверен, что им заинтересовались не из-за шуток о религии, а из-за шуток о Путине, которые также звучали от острого на язык Долгополова.

Стенд-апер также рассказал, что на днях он планировал выступление в одном из московских баров. Перед началом выступления в баре появился мужчина который настойчиво интересовался у администрации заведения, приехал ли уже комик. После этого команда Долгополова собрала вещи и поспешно покинула бар.

После этого инцидента, говорит концертный директор комика, Долгополов решил уехать и из страны.

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось видео, как может умереть Путин.