Смертельный вирус в Китае: власти изолировали ещё два города

За рубежом
Христина Качоровська0
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В Пекине отменили все праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года.

Китайская девушка
Китайская девушка. Фото vestifinance.ru

Китайские чиновники, пытаясь остановить распространение неизвестного типа коронавируса, изолировали ещё два города. Помимо Уханя, покидать пределы города запретили жителям Эчжоу и Хуанганг.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Guardian».

«Три китайских города, где в сумме проживает 20 миллионов людей, изолировали с целью воздержать распространение смертельного коронавируса».

В этих трех городах, которые расположены рядом друг с другом, запретили любое транспортное сообщение: метро, автобусы, паромы, самолеты и поезда.

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Власти Китая очень опасаются, что из-за празднования Нового года, когда в стране начнется массовая внутренняя миграция, вирус заразит ещё больше людей.

Более того, власти Пекина, где ситуация с коронавирусом не опасная, для перестраховки отменили все праздничные мероприятия по случаю празднования китайского Нового года. В этом году его отмечают с 24 на 25 января.

Состоянием на сегодня, в Китае зафиксировано как минимум 633 случая заболевания смертельным вирусом. 95 людей в очень тяжелом состоянии. 17 жителей Уханя скончались.

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Напомним, ранее мы писали, что китайские врачи нашли способ лечения смертельного вируса.


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