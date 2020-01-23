Смертельный вирус в Китае: власти изолировали ещё два города

В Пекине отменили все праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года.

Китайские чиновники, пытаясь остановить распространение неизвестного типа коронавируса, изолировали ещё два города. Помимо Уханя, покидать пределы города запретили жителям Эчжоу и Хуанганг.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Guardian».

«Три китайских города, где в сумме проживает 20 миллионов людей, изолировали с целью воздержать распространение смертельного коронавируса».

В этих трех городах, которые расположены рядом друг с другом, запретили любое транспортное сообщение: метро, автобусы, паромы, самолеты и поезда.

Власти Китая очень опасаются, что из-за празднования Нового года, когда в стране начнется массовая внутренняя миграция, вирус заразит ещё больше людей.

Более того, власти Пекина, где ситуация с коронавирусом не опасная, для перестраховки отменили все праздничные мероприятия по случаю празднования китайского Нового года. В этом году его отмечают с 24 на 25 января.

Состоянием на сегодня, в Китае зафиксировано как минимум 633 случая заболевания смертельным вирусом. 95 людей в очень тяжелом состоянии. 17 жителей Уханя скончались.

Напомним, ранее мы писали, что китайские врачи нашли способ лечения смертельного вируса.