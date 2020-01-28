Смертельный коронавирус появился в других странах: в Германии и Японии заболели люди, не посещавшие Китай

Они лишь контактировали с людьми, которые приехали из Китая.

Смертельный коронавирус распространяется миром и теперь можно с уверенностью сказать, что он передается от человека к человеку.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ZN«.

Так, в Германии и Японии заболели люди, которые не посещали территорию с эпицентром коронавируса. Они лишь общались с людьми, которые приехали из Китая.

В частности, в Японии подвергся болезни 60-летний водитель автобуса, который на днях перевозил по городу туристов из Уханя, где и возникла болезнь. Как и у всех заболевших, у мужчины началась пневмония. С 25 января он пребывает в больнице.

Что касается случая в Германии, то здесь человек заразился после общения с женщиной, которая только прилетела из Китая. Отмечается, что женщина чувствовала себя с 23 января, когда ещё находилась в Китае. А её коллега, 33-летний мужчина из Баварии попал в больницу с коронавирусом 27 января. Врачи констатируют, что это первый случай передачи коронавируса от человека к человеку в Европе.

Напомним, ранее мы писали, что от коронавируса скончалось уже более сотни людей.