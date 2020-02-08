Смертельный коронавирус: количество жертв выросло до 724

За рубежом
Христина Качоровська0
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Заболевших уже более 34 тысяч.

Китайские врачи
Китайские врачи. Фото vesti.ru

Коронавирус продолжает неумолимо распространяться территорией Китая: согласно последним данным, от вируса уже скончались 724 людей (двое из них за пределами материкового Китая).

Об этом передает «НБН» ссылаясь на зарубежные СМИ.

Довольно быстро растет и количество заболевших неизвестным типом коронавируса. Сейчас на больничных койка находится 34 564 человек: состояние более 6 тысяч — критическое.

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Большинство новых случаев заболевания зафиксированы в китайской провинции Хубей, где, собственно, и появился опасный вирус. Здесь за последние сутки заболело 2 841 человек. Всего 7 февраля было зафиксировано 3399 случаев заболевания.

Также, за прошедшие сутки умерло 86 людей. Одним из умерших оказался 60-летний житель США. Умер он в больнице города Ухань. В этой же больнице сейчас пребывают ещё 19 иностранных граждан с подтверждённым коронавирусом.

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Напомним, ранее мы писали,что от коронавируса умерло 638 людей.


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