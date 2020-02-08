Стрельба, убийства и задержания: в Казахстане произошло массовое столкновение

Инцидент случился ночью 8 февраля.

Как сообщают СМИ Казахстана, этой ночью, сразу в нескольких населенных пунктах Кордайского района случились массовые столкновения между местными жителями.

Об этом передает «НБН«.

О происшествии поведал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он поведал, что впоследствии столкновений есть много погибших и раненых. Глава государства выразил соболезнования близким погибших, но вот что стало причиной такого массового конфликта он не уточнил.

Сейчас же ситуация успокоилась и в населенных пунктах дежурят полиция и казахстанская нацгвардия.

Брифинг по этому поводу дал также глава МВД Казахстана Эрлан Тургумбаев. По его данным, массовая драка привела к гибели 8 людей:

«Несколько десятков человек получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. К сожалению, 8 человек погибли, 40 людей получили травмы. Полиция уже задержала 47 людей, причастных к столкновениям. У них изъяли два охотничьих ружья».

Известно и то, что во время столкновений участники поджигали различные объекты: огонь повредил более 30 частных домов, 15 магазинов и 23 автомобиля.

Напомним, ранее мы писали, о массовой сельской драке в РФ.