Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными при Генштабе ВСУ, сегодня Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела воинов, погибших в боях за Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.

В соответствии с данными Коордштаба, «на щите» возвратили защитников нижеуказанных направлений фронта:

Донецкого (451 погибший);

Бахмутского (71 погибший);

Угледарского (51 погибший);

Луганского (13 погибших);

Запорожского (137 погибших).

Также, из моргов страны-агрессора возвращено 34 тел наших военных.

Как стало известно, вышеописанное возвращение стало возможно благодаря эффективной работе Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и «Международного Комитета Красного Креста».

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