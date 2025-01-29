Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал The Ring, Кевин Мари, являющийся менеджером 27-летнего британца Шакила Томпсона (13-0/9 КО), высказался о возможности проведения боя между своим клиентом и чемпионом WBO/IBF в средней весовой категории Жанибеком Алимханулы (15-0/10 КО).

Исходя из слов Мари, он получил «оффер» (коммерческое предложение) от команды казаха, однако он был весьма далек от приемлемого. В частности, поскольку Шакила Томпсона можно считать будущим чемпионом мира, то ему и не следует просто «встревать» в ненужный бой по определенным причинам.

Менеджер британца добавил, вышеописанный формат предложения должен быть фантастическим (а недавнее приглашение таким не было), и тогда можно подумать, как сойти с запланированного пути.

Мари резюмировал:

Если вы говорите о бое с обладателем 2 поясов [Жанибеком Алимханулы] в его родном городе, в его родной стране, с очень особенным бойцом [Шакилом Томпсоном], то предложение должно быть потрясающим. Но это точно не так.

Ранее мы писали о том, что генеральный менеджер Top Boxing Generation спрогнозировал результат боя Беринчика и Кейшона.