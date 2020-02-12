В России, прямо в зале суда, выстрелил себе в голову экс-начальник ФСИН

Бывший руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов сделал выстрел, когда ему объявляли приговор.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на РосСМИ.

Сообщается, что Виктор Свиридов, которого обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей, выстрелил себе в голову в здании суда.

Бывший начальник ФСИН сделал это, когда в Чертановском суде г. Москва ему вынесли приговор. Мужчина скончался до приезда скорой.

Как стало известно, до вынесения приговора Свиридов находился под подпиской о невыезде. В зал суда он принес с собой наградной пистолет.

Ему присуди три года за решеткой, хотя Свиридов просил смягчить приговор, так как болен онкологией.

Напомним, ранее мы писали, что в здании ЦИК застрелился сотрудник Госохраны.