В России, прямо в зале суда, выстрелил себе в голову экс-начальник ФСИН
Бывший руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов сделал выстрел, когда ему объявляли приговор.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на РосСМИ.
Сообщается, что Виктор Свиридов, которого обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей, выстрелил себе в голову в здании суда.
Бывший начальник ФСИН сделал это, когда в Чертановском суде г. Москва ему вынесли приговор. Мужчина скончался до приезда скорой.
Как стало известно, до вынесения приговора Свиридов находился под подпиской о невыезде. В зал суда он принес с собой наградной пистолет.
Ему присуди три года за решеткой, хотя Свиридов просил смягчить приговор, так как болен онкологией.
Напомним, ранее мы писали, что в здании ЦИК застрелился сотрудник Госохраны.