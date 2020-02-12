В России, прямо в зале суда, выстрелил себе в голову экс-начальник ФСИН

За рубежом
Христина Качоровська0
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Бывший руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов сделал выстрел, когда ему объявляли приговор.

Суд
Суд. Фото firstregion.com.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на РосСМИ.

Сообщается, что Виктор Свиридов, которого обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей, выстрелил себе в голову в здании суда.

Бывший начальник ФСИН сделал это, когда в Чертановском суде г. Москва ему вынесли приговор. Мужчина скончался до приезда скорой.

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Как стало известно, до вынесения приговора Свиридов находился под подпиской о невыезде. В зал суда он принес с собой наградной пистолет.

Ему присуди три года за решеткой, хотя Свиридов просил смягчить приговор, так как болен онкологией.

Напомним, ранее мы писали, что в здании ЦИК застрелился сотрудник Госохраны.


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