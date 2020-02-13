Невзоров раскрыл суть пропаганды РФ на ТВ: журналист рассказал о том, как смеются Соловьев и Киселев при получении указаний

Александр Невзоров сообщил, что ведущие на российском телевидении откровенно смеются, когда получают указания Кремля для эфиров ТВ. Они, не веря в то, что сами говорят, откровенно врут в лицо своему народу ради собственных выгод. В этом и раскрывается главная суть пропаганды росСМИ, направленных исключительно на обогащение определенных лиц.

Такое мнение выразил Александр Невзоров в интервью радио «Эхо Москвы», передает издание «НБН».

«Будущее Российской Федерации туманно. Но хочу сказать, что вся Россия начала рыдать по другому поводу. Хотя есть люди, которые откровенно ржут, когда происходит утечки. Особенно это касается телерадиокомпании «Камчатка». Там ведущая откровенно посмеялась над какими-то методичками, директивами, а также описанием льгот для пенсионеров», — сообщил в самом начале Невзоров.

После этого он рассказал, почему этот случай так разошелся по интернету. По словам Невзорова, народ Российской Федерации просто еще не слышал, как смеются Соловьев и Киселев, когда получают распоряжения от своих кураторов.

«Все это, в самом деле, смешно. Однако пропагандисты особо крупного масштаба не делают таких ошибок. Они ржут аккуратно. За кадром. Келейно ржут ради собственной выгоды», — подытожил Невзоров.

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