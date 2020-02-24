Путин впервые назвал свою главную стратегическую цель: президент РФ сделал вызвал бурю возмущений

Владимир Путин решился на откровенный разговор с журналистами, который поразил общественность. Лидер РФ сообщил в ходе этого разговора, что его главная стратегическая цель – это объединение России и Украины в одно государство.

Об этой информации сообщила пресс-служба «Хартыя», сославшаяся на росСМИ, передает издание «НБН».

«Всякое объединение Украины с Россией, а также их возможностей реальных преимуществ – это шаг к тому, чтобы создать конкурента. Я говорю о глобальном конкуренте для Европы и всего мира», — сообщил Путин, заявив, что подобное объединение является его главной стратегической целью.

Такие месседжи проанализировал российский политик и экономист Андрей Илларионов. Он сообщил, что такие заявления со стороны Путина – это реальный переход к практическому осуществлению задуманного. Таким образом эксперт сообщил, что Путин уже начал в буквальном смысле захватывать Украину.

Напомним, Зеленский сделал заявление насчет объединения Украины и России: предложения Путина были оценены президентом Украины.