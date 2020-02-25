Сразу несколько сенаторов США призывают ввести санкции лично против Путина — СМИ

Трое влиятельных сенаторов-демократов требуют немедленно ввести персональные санкции против российского президента и всего правительства РФ.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Axios«.

Согласно информации СМИ, трое сенаторов от демократов подписали документ о том, что Соединенные штаты Америки обязаны ввести санкции против Владимира Путина и Российской Федерации. Речь идет о Чаке Шумере (лидер демократов в Сенате), Бобе Менендесе (старший член Международного комитета Сената) и Шерроде Брауне (сенатор).

Как сообщается в документе, причина такой просьбы — вмешательство РФ в выборы президента США.

Со своей просьбой сенаторы уже обратились к Майку Помпео и Стивену Мнучину — госсекретарю США и министру финансов соответсвтенно:

«Мы просим немедленно внедрить санкции в отношении правительства РФ и всех российских субъектов, которые причастны ко вмешательству. Также против тех, кто действует от их имени или предоставляет финансовую помощь этому вмешательству. Мы также требуем ввести санкции персонально против Владимира Путина».

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле резко ответили на санкции США.