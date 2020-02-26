Сурков ответил, вернет ли Путин Донбасс Украине: бывший помощник президента РФ сделал циничное заявление

Бывший помощник президента России Владислав Сурков решил ответить на интересующий многих вопрос о возвращении Донбасса под контроль Киева. Он заявил, что Донбасс якобы не заслуживает подобного унижения, а Украина, по его словам, не достойна подобной чести.

Об этой информации сообщила пресс-служба «Украинские Новости», передает издание «НБН».

«У меня не так хорошо развито воображение, чтобы вообще такое представить на сегодняшний день. Донбасс попросту не заслуживает подобного унижения. Украинское же правительство не заслуживает такой чести, как не посмотри», — заявил Сурков.

По каким-то причинам подробностей своих заявлений Сурков не стал раскрывать. При этом других заявлений насчет возвращения Донбасса он не сделал.

Со стороны Киева пока не было никаких комментариев. Эксперты пока ничего не сообщили по этому поводу, хотя мнения граждан Украины и России разделились по поводу таких заявлений.

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