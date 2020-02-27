Сурков может работать на Украину – Невзоров рассказал об интригующих планах бывшего помощника Путина

Журналист и бывший депутат Александр Невзоров сообщил о том, что Владислав Сурков уже может подыгрывать украинским властям. Причиной тому является, как сообщил сам журналист, то, что «политического хищника» выпустили из клетки и тот, кто это сделал еще много раз пожалеет.

Об этой информации сообщил сам Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает издание «НБН».

«Такому человеку как Славик остановиться попросту невозможно. Очень зря Арсен Аваков говорил о Суркове как о лающей шавке. Ибо Сурков уже мог бы сейчас неплохо поработать на Украину. В самом деле, Сурков может работать на Украину. Нужно ведь понимать, что Слава является серьезным политическим хищником, которого выпустили из кремлевской клетки», — сообщил в самом начале Невзоров.

После этого журналист не исключил того, что и в данный момент Сурков может вести двойную игру. В то же время, Невзоров и не утверждал точно, что Сурков уже работает на Украину. Он уточнил только, что сейчас это может быть для него выгодно.

«Тот, кто его выпустил из Кремля еще сильно пожалеет об этом. Отношения в край испорчены. Нужно понимать, Сурков такого не прощает…», — подытожил Невзоров.

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