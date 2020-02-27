Сурков может работать на Украину – Невзоров рассказал об интригующих планах бывшего помощника Путина

Важное За рубежом
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Журналист и бывший депутат Александр Невзоров сообщил о том, что Владислав Сурков уже может подыгрывать украинским властям. Причиной тому является, как сообщил сам журналист, то, что «политического хищника» выпустили из клетки и тот, кто это сделал еще много раз пожалеет.

Владислав Сурков
Владислав Сурков. Фото — rbc.ru

Об этой информации сообщил сам Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает издание «НБН».

«Такому человеку как Славик остановиться попросту невозможно. Очень зря Арсен Аваков говорил о Суркове как о лающей шавке. Ибо Сурков уже мог бы сейчас неплохо поработать на Украину. В самом деле, Сурков может работать на Украину. Нужно ведь понимать, что Слава является серьезным политическим хищником, которого выпустили из кремлевской клетки», — сообщил в самом начале Невзоров.

Читайте также:  Евросоюз готовит санкции против Мадуро

После этого журналист не исключил того, что и в данный момент Сурков может вести двойную игру. В то же время, Невзоров и не утверждал точно, что Сурков уже работает на Украину. Он уточнил только, что сейчас это может быть для него выгодно.

«Тот, кто его выпустил из Кремля еще сильно пожалеет об этом. Отношения в край испорчены. Нужно понимать, Сурков такого не прощает…», — подытожил Невзоров.

Читайте также:  Обрушение дома в Стамбуле: количество жертв увеличилось

Напомним, Зеленский придумал «план Б» для окончания войны с Россией: Пристайко выступил с официальным заявлением.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В Китае пообещали ответить на угрозы Трампа о пошлинах на 200 млрд долларов

Елена Азамаева

Страны G7 выступили против возвращения России в G8 из-за украинского вопроса

Елена Азамаева

США начали кибероперацию по противодействию России

Елена Азамаева

Добавить комментарий