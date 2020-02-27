В Польше напали на чеченсокго блогера, который критикует Кадырова

За рубежом
Христина Качоровська0
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Злоумышленник влез в квартиру Тумсо Абдурахаманова и избил его молотком. Инцидент случился в Польше: именно здесь сейчас проживает и просит политического убежища блогер из Чечни.

Тумсо Абдурахманов
Тумсо Абдурахманов. Фото — bbc.com

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Европейская правда«.

Абдурахманов стал популярным после того, как осмелился публично пререкаться с чиновниками Чечни. После очередного спора со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым, близкий соратник Кадырова заявил, что Абдурахманова ждет «кровавая месть».

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Напали на блогера в среду, 26 февраля. Как мы писали выше, это случилось в Польше, где сейчас проживает. Прямо посреди дня злоумышленник ворвался в квартиру блогера и попытался убить его молотком.

Несмотря на то, что на момент проникновения в квартиру преступника Абдурахманов спал, ему удалось отбиться от нападавшего и вызвать полицию.

После этого блогер выставил видеозапись, на котором допрашивает незваного гостя. Злоумышленник назвал себя Русланом и поведал, что его прислали из Грозного. В Польшу он прилетел из Москвы.

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Он также рассказал, что адрес блогера ему предоставили заказчики. Он также добавил, что не хотел убивать блогера, а лишь напугать.

Напомним, ранее мы писали, что во Франции нашли мертвым блогера, который критиковал Кадырова.


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