Турецкий телеканал объявил войну России: на телевидении прямо заявили о жестокой мести Кремлю

На федеральном телевидении прозвучали достаточно интригующие заявления в адрес Российской Федерации. Комментатор телеканала сообщил, что Турция будет снова воевать с Россией и месть Стамбула будет очень ужасной.

Об этой информации рассказал украинский блогер Алексей Голобуцкий на своей страничке в «Фейсбуке», передает издание «НБН».

«Со стороны комментатора телеканала Турции A Haber было заявлено о том, что Турция воевала с Россией 16 раз раньше, и будет опять воевать. Комментатор сказал, что месть Турции за своих военных будет ужасающей. После этого были сделаны заявления о том, что в России проживает около 25 миллионов мусульман и она будет расчленена на части изнутри», — написал Голобуцкий.

Комментатор турецкого телеканала A Haber заявил:-Мы воевали с Россией 16 раз в прошлом, мы снова будем воевать. -Наша… Gepostet von Алексей Голобуцкий am Donnerstag, 27. Februar 2020

Пользователи соцсетей, в свою очередь, написали достаточно много интригующих комментариев насчет действий российского агрессора в другой стране. Многие до сих пор ждут момента истины, когда Турция начнет активные действия против Сирии и властей РФ.

Напомним, как сообщалось ранее, Турция намерена объявить войну: Россия отправила фрегаты ЧФ, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр».