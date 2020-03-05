Зло, насилие, тупость и деградация – Невзоров предрек плачевное будущее Путина и народа России

Журналист Александр Невзоров высказался о том, что в данный момент происходит в Российской Федерации и как такое положение дел повлияет на будущее. По его словам, будущее поколение в РФ будет расти, зная, что Россия является международным агрессором. На этом же фоне сегодняшнее отношение к собственной истории все только ухудшает.

Об этой информации сообщил сам Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Проблема в том, что реальному злу всегда необходимо пускать корни. Зло, насилие, тупость и деградация – это все всегда от исторических корней, оправдывающих сегодняшнюю традицию. Только дерьмовость настоящего оправдывается дерьмовостью прошлого, представляя все это не как беду и разруху, а как реальную традицию и движение к какой-то далекой высокой цели», — сообщил Невзоров.

После этого журналист выразил уверенность в том, что история не нуждается в оправданиях. Он сообщил, что, если страна хочет жить нормальной жизнью, прошлое не должно становится якорем, удерживающим общество на одном месте.

«Я реально опасаюсь, что будущее поколение вырастит в страхе и жестокости. Если же оно пойдет по правильному пути, то Конституция будет переписана вообще полностью, особенно учитывая последние правки. Сейчас я и немногие люди в России понимают, что Конституция бессмысленна. Возможно, это будет понятно другим со временем», — уточнил Невзоров.

Кроме того, Невзоров сообщил, что в данный момент можно наблюдать уникальную ситуацию: как настоящее меняет прошлое и корректирует его. На этом фоне, как сообщил сам Невзоров, если культ Путина еще будет держаться после смерти президента, к России будет такое же отношение, как сегодня цивилизованный мир относится к Германии времен Гитлера.

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