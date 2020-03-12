Давайте преодолеем эту угрозу вместе – Генсек ООН призывает все страны объединиться в борьбе с коронавирусом

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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В связи с пандемией коронавируса в мире Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к правительствам всех стран мира. Генсек ООН призвал все страны объединиться для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш. Фото — 5.ua

Свое обращение Антониу Гутерреш обнародовал на своей страничке в Twitter, сообщает НБН.

По словам Генсекретаря ООН, объявление Covid-19 пандемией – это призыв к действиям и объединению для всех стран, наций и людей. Представитель ООН призывает людей к ответственности и солидарности. По словам господина Гутерреш, каждый сейчас должен проявлять солидарность к другим.

Кроме того, он заявил, что бороться нужно не только с вирусом, но и со страхом, который появился на фоне распространения коронавируса. По его словам, во время борьбы с вирусом нельзя позволить чувству страха стать «вирусным».

«Давайте преодолеем эту угрозу вместе!», — заявил генсек ООН.

Кроме того, Гутерреш подчеркнул, что, к сожалению, на данный момент мир не может каким-то образом изменить ход пандемии.

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Также господин Гутерреш призвал правительства стран мира, проявлять солидарность к уязвимым категориям людей, а также к тем, у которых нет доступа к качественной медицине. Он отметил, что пандемия коронавируса – это вызов для всех и каждого.

Напомним, что вчера 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

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Ранее мы сообщали, что МИД Украины назвало 11 стран, опасных из-за коронавируса. 

 


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