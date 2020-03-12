Давайте преодолеем эту угрозу вместе – Генсек ООН призывает все страны объединиться в борьбе с коронавирусом
В связи с пандемией коронавируса в мире Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к правительствам всех стран мира. Генсек ООН призвал все страны объединиться для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.
Свое обращение Антониу Гутерреш обнародовал на своей страничке в Twitter, сообщает НБН.
По словам Генсекретаря ООН, объявление Covid-19 пандемией – это призыв к действиям и объединению для всех стран, наций и людей. Представитель ООН призывает людей к ответственности и солидарности. По словам господина Гутерреш, каждый сейчас должен проявлять солидарность к другим.
Кроме того, он заявил, что бороться нужно не только с вирусом, но и со страхом, который появился на фоне распространения коронавируса. По его словам, во время борьбы с вирусом нельзя позволить чувству страха стать «вирусным».
«Давайте преодолеем эту угрозу вместе!», — заявил генсек ООН.
Кроме того, Гутерреш подчеркнул, что, к сожалению, на данный момент мир не может каким-то образом изменить ход пандемии.
Также господин Гутерреш призвал правительства стран мира, проявлять солидарность к уязвимым категориям людей, а также к тем, у которых нет доступа к качественной медицине. Он отметил, что пандемия коронавируса – это вызов для всех и каждого.
Today’s declaration of a #COVID19 pandemic is a call to action – for everyone, everywhere.
It’s also a call for responsibility & solidarity – as nations united and as people united.
As we fight the virus, we cannot let fear go viral.
Let’s overcome this common threat together. pic.twitter.com/upAda4Lvzy
— António Guterres (@antonioguterres) March 11, 2020
Напомним, что вчера 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее мы сообщали, что МИД Украины назвало 11 стран, опасных из-за коронавируса.