Давайте преодолеем эту угрозу вместе – Генсек ООН призывает все страны объединиться в борьбе с коронавирусом

В связи с пандемией коронавируса в мире Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к правительствам всех стран мира. Генсек ООН призвал все страны объединиться для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Свое обращение Антониу Гутерреш обнародовал на своей страничке в Twitter, сообщает НБН.

По словам Генсекретаря ООН, объявление Covid-19 пандемией – это призыв к действиям и объединению для всех стран, наций и людей. Представитель ООН призывает людей к ответственности и солидарности. По словам господина Гутерреш, каждый сейчас должен проявлять солидарность к другим.

Кроме того, он заявил, что бороться нужно не только с вирусом, но и со страхом, который появился на фоне распространения коронавируса. По его словам, во время борьбы с вирусом нельзя позволить чувству страха стать «вирусным».

Кроме того, Гутерреш подчеркнул, что, к сожалению, на данный момент мир не может каким-то образом изменить ход пандемии.

Также господин Гутерреш призвал правительства стран мира, проявлять солидарность к уязвимым категориям людей, а также к тем, у которых нет доступа к качественной медицине. Он отметил, что пандемия коронавируса – это вызов для всех и каждого.

Today’s declaration of a #COVID19 pandemic is a call to action – for everyone, everywhere.

It’s also a call for responsibility & solidarity – as nations united and as people united.

As we fight the virus, we cannot let fear go viral.

Let’s overcome this common threat together. pic.twitter.com/upAda4Lvzy

— António Guterres (@antonioguterres) March 11, 2020