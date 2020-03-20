Показ интервью Путина прервали в срочном порядке: реакция Кремля

Кремль поспешил дать свой ответ относительно того, что ТАСС прервало показ интервью с Владимиром Путиным. У властей Российской Федерации есть причины быть довольными таким неожиданным поступком.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль знал заранее о планах ТАСС и способствовал им.

Песков подчеркнул свое согласие с тем, что новостная повестка сейчас должна фокусироваться на иных вопросах. Поэтому временная приостановка показа интервью с Путиным в рамках программы «20 вопросов Владимиру Путину» является для информационного пространства целесообразной.

Показ большого фильма о Путине и продолжение серии передач с интервью обещается на то время, когда ситуация станет более спокойной. Отмечается, что для показа готовится еще 3 серии интервью, а главными причинами такой задержки являются коронавирус и экономический кризис.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин едко ответил на насмешки в свой адрес: напряженное интервью с главой РФ.