Изоляция Путина от общества: Песков прокомментировал меры защиты президента

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопросы относительно мер защиты Путина от коронавируса и возможной самоизоляции главы России от общества.

Об этом сообщает «РИА новости», передает «НБН».

«Дом Владимира Путина — довольно относительное понятие. Конечно, у него есть квартира в Москве, однако он где живет там и работает. Когда он будет принимать участие в массовых мероприятиях наша задача проверять абсолютно всех участников на коронавирус. О полной изоляции речи быть не может. Для президента существуют специфические правила», — сказал Песков.

Стоит отметить, что такое решение президента РФ и его окружения противоречит указу мэра Москвы Сергея Собянина, который четко распорядился ввести строгий карантин для всех москвичей. В официальном указе не говорилось об исключениях для президента или других управленцев, что ставит главу РФ в неловкое положение. Путин вынужден нарушать правила собственного государства и попросту игнорировать распоряжения, которые адресуются всем жителям Москвы.

Напомним, как сообщалось ранее, вспышка коронавируса в Ивано-Франковске: мэр рассказал о цепи заражений.