Кремль ожидает отмены санкций: воодушевленная речь Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в столь сложное время для всего мира, идея о снятии санкций с России заслуживает особого внимания.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Песков отметил, что Российскую Федерацию постигли большие трудности в связи с неблагоприятными экономическими временами. Ситуация сильно усложнилась из-за пандемии коронавируса.

«Стоит отметить, что идея о снятии санкций с нашего государства заслуживает внимания, как никогда раньше», — сказал Песков.

Он добавил, что конечно, окончательное решение остается за Западом.

Представителю Кремля задали встречный уточняющий вопрос относительно того, готова ли Россия уже сейчас отменить антисанкции против Запада. Дмитрий Песков ответил, что подобные шаги РФ пока не рассматривает. Он подчеркнул, что такие меры кажутся ему нецелесообразными.

Отмечается, что решения относительно санкций должны приниматься не в одностороннем порядке, а коллективно и на уровне Совета Безопасности ООН.

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