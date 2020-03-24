В Китае выздоровели уже 90% заболевших коронавирусом: страна постепенно выходит из карантина

Надежда есть. Китай своим примером показывает, что борьба с коронавирусом может быть вполне успешной.

Согласно последним данным, в Китае сейчас насчитывается 81 171 заболевших коронавирусом: из 71 159 людей успешно побороли вирус.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Бабель«.

Как отмечают в Нацкомиссии здравоохранения КНР, в стране остается 4 735 больных — все они проходят лечение в больницах. Среди них и 78 новых пациентов, которым установили диагноз 23 марта. Были выявлены новые случаи заболевания и провинции Хубей.

Но, несмотря на это, Китай постепенно возвращается к обычной жизни. В стране уже начали открывать некоторые кинотеатры. На данный момент работает более 500. Но вот число посетителей пока минимальное.

Напомним, ранее мы писали, что украинцам, которые возвращаются из-за границы, запретят въезжать в страну без предварительного тестирования на коронавирус.