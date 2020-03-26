Кремль раскрыл планы саммита G20: Песков анонсировал действия лидеров «Большой двадцатки»

За рубежом
Родион Власов0
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В Кремле смогли заранее узнать о планах международного саммита G20. Песков рассказал о неприятном моменте для Российской Федерации и назвал главные темы переговоров.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото — kubnews.ru

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Представитель власти Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители стран «Большой двадцатки» на новом саммите не станут обсуждать важную для России тему, а именно нефтяную проблему. Он утверждает, что это ожидаемо для власти РФ и страна готова к такому повороту событий.

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Вместе с тем, он сообщил, что стороны наверняка обсудят проблематику последствий международного вируса, который затронул почти весь мир. Будут рассмотрены экономические вопросы в глобальном спектре. Вероятнее всего тема непосредственной борьбы с коронавирусом станет ключевой в ходе переговоров. Он уверен, что сейчас первостепенно важно обсудить условия международной кооперации усилий в борьбе с опасным вирусом.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин внезапно побоялся посещать Петербург: Песков о резкой смене планов президента РФ.

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