В Кремле смогли заранее узнать о планах международного саммита G20. Песков рассказал о неприятном моменте для Российской Федерации и назвал главные темы переговоров.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Представитель власти Кремля Дмитрий Песков заявил, что представители стран «Большой двадцатки» на новом саммите не станут обсуждать важную для России тему, а именно нефтяную проблему. Он утверждает, что это ожидаемо для власти РФ и страна готова к такому повороту событий.

Вместе с тем, он сообщил, что стороны наверняка обсудят проблематику последствий международного вируса, который затронул почти весь мир. Будут рассмотрены экономические вопросы в глобальном спектре. Вероятнее всего тема непосредственной борьбы с коронавирусом станет ключевой в ходе переговоров. Он уверен, что сейчас первостепенно важно обсудить условия международной кооперации усилий в борьбе с опасным вирусом.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин внезапно побоялся посещать Петербург: Песков о резкой смене планов президента РФ.