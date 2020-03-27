Лидеры Евросоюза не смогли решить, как спасти экономику в условиях пандемии

Онлайн-совещание лидеров Европейского союза закончилось ничем: главы государств не смогли прийти к общему решению в вопросе спасения экономики.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Европейская правда«.

Во время переговоров, когда поднялся вопрос спасения экономик, возник конфликт между наиболее пораженными коронавирусом странами и консервативными странами севера Европы.

Как сообщается, Германия и Нидерланды не захотели поддерживать Италию, Францию и Испанию, когда те попросили предоставить им «коронаоблигации» для финансирования экономики.

Италия, ставшая эпицентром коронавируса в Европе, жаждет неограниченной поддержки, чтобы поддерживать свою экономику:

«Нам нужны инновационные финансовые инструменты», — сказал представитель Италии, премьер-министр Джузеппе Конте.

Его инициативу поддержал премьер-министр Испании Педро Санчес:

«Если сейчас не найти общий ответ на этот кризис, то тогда он очень мощно ударит по нам, а его последствия будут длиться гораздо дольше. Он может разрушить весь европейский проект».

Все 6 часов, которые длились онлайн-переговоры, лидеры 27 европейских стран активно спорили из-за вопроса создания кредитной линии по спасению ЕС. В итоге, было принято решение выделить две недели на составление плана о масштабах поддержки для каждой страны-участницы ЕС:

«Некоторые участники Евросоюза предложили эти «коронаоблигации». Но не все поддерживают это. Я считаю, что лучшим инструментом является ESM (Европейский механизм стабильности — ред.)», — подчеркнула Ангела Меркель по окончанию переговоров.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к финансовому кризису.