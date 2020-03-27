Министр здравоохранения Великобритании заболел коронаврусом

Метт Хенкок стал вторым чиновником Великобритании, у которого подтвердили диагноз коронавирус.

Министр здравоохранения Великобритании Метт Хенкок, как и премьер-министр Борис Джонсон заболел коронавирусом.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Европейская правда«.

По предварительным данным, Хенкока не стали госпитализировать, так как у него легкие симптомы. Поэтому, он, как и Джонсон, пребывает на домашней самоизоляции.

Напомним, ранее мы сообщали, что Борис Джонсон заболел коронавирусом.