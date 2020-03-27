Министр здравоохранения Великобритании заболел коронаврусом

За рубежом
Христина Качоровська0
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Метт Хенкок стал вторым чиновником Великобритании, у которого подтвердили диагноз коронавирус.

Метт Хенкок
Метт Хенкок. Фото — designweek.co.uk

Министр здравоохранения Великобритании Метт Хенкок, как и премьер-министр Борис Джонсон заболел коронавирусом.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Европейская правда«.

По предварительным данным, Хенкока не стали госпитализировать, так как у него легкие симптомы. Поэтому, он, как и Джонсон, пребывает на домашней самоизоляции.

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Напомним, ранее мы сообщали, что Борис Джонсон заболел коронавирусом.


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