Путину важно выделяться – главврач рассказал об особой защите главы РФ от коронавируса

Президент Российской Федерации отличился особыми средствами защиты от коронавируса. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал подробности специальных мер по защите лидера РФ во время поездки в медучреждение.

Об этом сообщает «Лента», передает «НБН».

Он подчеркнул, что Путину было важно выделяться и потому, он выбрал желтый защитный костюм вместо белого, которые одели все остальные. Кроме того, Путин использовал особую маску, она отличается повышенным уровнем защиты. Врачи отмечают, что он объективно нуждается в более тщательных мерах защиты, ведь он входит в группу риска.

Отметим, что визит президента в ГКБ №40 состоялся 24 марта. Там находились зараженные коронавирусом. Президент был доволен отлаженной работой медицинского персонала и условиями пребывания больных. Путин лично принял решение поехать в больницу, однако изначально планировалось не прибегать к особым мерам подготовки.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин в опасности: в администрации президента РФ найден коронавирус.