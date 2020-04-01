Все увидят, что он работает – Песков рассказал, что пришлось изменить Путину из-за коронавируса

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Президент РФ Владимир Путин из-за пандемии коронавируса вынужден работать в удаленном режиме. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что руководитель Кремля проводит совещания с министрами дистанционно.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Путин продолжает работать и заниматься государственными делами. По словам Пескова, российский лидер перешел на дистанционный формат работы, несмотря на то, что предпочитает личные встречи. Песков отметил, что со своими министрами Путин общается в режиме телеконференции.

«Все увидят, что он работает удаленно. Удаленно он принимал участие и в саммите «двадцатки, все же видели», — заявил Песков.

По словам представителя Путина после того, как у главврача больницы в Коммунарке был обнаружен коронавирус, президент Путин ежедневно тестируется на коронавирус.

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Кроме того, по словам Пескова, Путин был вынужден изменить сои привычки – он не здоровается за руку и держит социальную дистанцию.

Ранее мы сообщали, что карантин в «ЛНР» становится жестче. 

 

 


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