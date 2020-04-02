Россияне недовольны Путиным: российский блогер объяснил, почему глава Кремля внезапно «спрятался в бункер»

Граждане РФ не довольны действиями президента Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса. Путин решил переложить ответственность за принятие жестких мер в государстве на правительство, а сам тем временем «спрятался в бункер». Известный российский блогер Рустем Адагамов считает, что Путин опасается за свой рейтинг, поэтому ждет, что жесткие решения из-за пандемии в стране примет правительство, а он тем самим уйдет от ответственности на случай тяжелых экономических последствий в стране.

Об том сообщает НБН, ссылаясь Twitter на Рустема Адагамова.

Рустем Адагамов сославшись на материал издания «Медуза», пишет, что в РФ сложилась достаточно интересная ситуация. Президент РФ Владимир Путин не спешит вводить в стране режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Путин переложил эти полномочия на правительство, но и премьер-министр Мишустин не спешит брать на себя ответственность, не только за введения режима ЧП в стране, но и за те, экономические последствия, которые будут после принятие жестких мер.

Издание «Медуза» в свою очередь пишет, что россияне крайне недовольны поведением главы государства, который, решил «спрятаться» от ответственности.

«Поведение Путина в ситуации, когда действительно нужен сильный менеджер, просто безобразно. Национальный лидер, спрятавшийся в бункере – жалкое зрелище», — пишет Адагамов.

Поведение Путина в ситуации, когда действительно нужен сильный менеджер, который возьмет управление кризисом в свои руки, просто безобразно. Национальный лидер, спрятавшийся в бункер — жалкое зрелище. Фу таким быть.https://t.co/sAMzdkQYq8 — Roustem Adagamov (@adagamov) April 1, 2020

Ранее мы сообщали, что Песков рассказал, что пришлось изменить Путину из-за пандемии коронавируса.