Рост бытового насилия и самоубийств: Трамп предостерег об опасной тенденции

Президент США Дональд Трамп заявил, что длительная изоляция во время карантина озлобляет людей и необходимо принимать меры против роста бытового насилия и самоубийств.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

Даже цивилизованные страны с высоким уровнем культуры оказались в крайне напряженной ситуации. Люди не выдерживают четырех стен и срываются на близких. Кроме того, существует большая вероятность распространения разного рода зависимостей.

«Бытовое насилие растет. Употребление наркотических веществ тоже. Основной причиной тому служит то, что люди в условиях карантина временно теряют работу и уверенность в будущем», — сказал Трамп.

Он добавил, что негативный психологический климат влечет за собой и повышение случаев самоубийств.

Он отметил, что правительство США приняло верное решения объявив карантин. Однако власти понимают, что необходимо как можно скорее вернуть людям нормальные условия жизни.

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