В Китае снова начали кушать летучих мышей — СМИ

После того, как в стране улучшилась ситуация с распространением коронавируса и слегка ослабили меры карантина, здесь вновь заработали рынки, где можно приобрести рукокрылых.

Считается, что именно после съедения летучей мыши в мире появился первый зараженный коронавирусом. Что не удивительно, ведь эти крылатые являются переносчиками многих вирусов, опасных для людей.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Как известно, в Китае уже несколько недель распространение коронавируса минимизировалось. Но, видимо, мировая трагедия их ничему не научила, так как после ослабления карантина здесь вновь заработали рынки, где легко можно купить летучею мышь и не только.

Как отметила корреспондент газеты Daily Mail, на одном из таких рынков всё выглядит так, как и до пандемии: полно покупателей, которым предлагают всё тех же животных в ржавых клетках.

«Сохранилась и та жуткая атмосфера, с лужами крови на земле, которая перемешана с внутренностями разделанных туш животных. Те, кто пришли сюда уверены, что эпидемия в Китае закончилась и им не о чем беспокоиться. Борьба с коронавирусом для них стала чуждой».

Напомним, ранее мы писали,что США заявили о лживых данных Китая о коронавирусе.