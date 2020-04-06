Чего хочет добиться Путин от США на фоне нефтяной войны: британский экономист раскрыл истинную цель президента РФ

Британский экономист Тимоти Эш считает, что президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы США сняли с РФ санкции. Именно по этой причине Путин до сих пор не пошел на уступки Саудовской Аравии по вопросу новой сделки ОПЕК+.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на журнал «НВ».

Британский экономист Тимоти Эш уверен, что Владимир Путин до сих пор не пошел на уступки по вопросу новой сделки ОПЕК+, так как хочет, чтобы США сняли с РФ санкции. По словам британского эксперта, Путин очень торопится, так, как он рассчитывает, что снятие санкций может произойти, пока США руководит Дональд Трамп. Ведь если в ноябре на президентских выборах в США победит Байден, то, по мнению Тимоти Эша, «демократы ужесточат санкции против РФ за все путинские грехи прошлого».

По мнению британского специалиста, Путин также хочет, чтобы Трамп инициировал возвращение РФ в состав лидеров G8.

Кроме того, Тимоти Эш обратил внимание и на гуманитарную помощь, которую РФ оказала США.

«Эта помощь хорошо подыгрывает ожиданиям Трампа на возобновление сотрудничества с Путиным. Тем не менее не будет никакой договоренности по нефти, пока Путин не получит, то, чего он хочет: надежных гарантий, что санкции будут сняты».

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