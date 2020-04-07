В Италии пожилую женщину оштрафовали на 280 евро: она 11 раз за день выходила в магазин
Инцидент случился в итальянском городке Градо: здесь местная жительница, старшего возраста, 11 раз выходила в магазин, за что и поплатилась.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на итальянские СМИ.
Пожилую женщину, которая уже несколько раз за день посещала магазин, заметили полицейские. Они подошли к ней и призвали оставаться дома… Но их рекомендации женщина проигнорировала.
Когда правоохранители засекли 11 поход женщины в магазин, то уже выписали ей штраф размером 280 евро. Если его не оплатить в течение месяца, то штраф увеличится к 400 евро.
Что именно женщина 11 раз покупала в магазине осталось в тайне. Известно лишь то, что во время первого похода женщина приобрела пару сэндвичей.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине заработало приложение, для контроля обсервации.