В Италии пожилую женщину оштрафовали на 280 евро: она 11 раз за день выходила в магазин

Инцидент случился в итальянском городке Градо: здесь местная жительница, старшего возраста, 11 раз выходила в магазин, за что и поплатилась.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на итальянские СМИ.

Пожилую женщину, которая уже несколько раз за день посещала магазин, заметили полицейские. Они подошли к ней и призвали оставаться дома… Но их рекомендации женщина проигнорировала.

Когда правоохранители засекли 11 поход женщины в магазин, то уже выписали ей штраф размером 280 евро. Если его не оплатить в течение месяца, то штраф увеличится к 400 евро.

Что именно женщина 11 раз покупала в магазине осталось в тайне. Известно лишь то, что во время первого похода женщина приобрела пару сэндвичей.

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