В России открыли уголовное производство против комика, который пошутил о коронавирусе

Александр Торн записал шуточный видеоролик, в котором заявил, что коронавирус был разработан в Новосибирской лаборатории «Вектор», где в сентябре 2019 произошел взрыв. Именно через этот взрыв коронавирус и попал в воздух, добавил комик.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Свой видеоролик Торн выложил в Twitter 6 апреля. В нем он говорит, что «получил информацию о коронавирусе с первых рук»:

«Тот взрыв в Новосибирской лаборатории в сентябре далеко не случайность. Там был разработан коронавирус и взрыв был намеренным — чтобы вирус попал в воздух. Обратите внимание и на то, что в это время был большой пожар в лесах Сибири, что также не случайность. Их подожгли, чтобы дым от пожара понес вирус в Китай и якобы оттуда началась вспышка. Операция теневого мирового правительства, масоны… Думаю, это все понимают».

Однако, не все оценили умение Торна шутить: уже на следующий день Следственный комитет РФ открыл против комика уголовное производство по ст. 207,1 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые угрожают жизни и безопасности граждан:

«Правоохранители установили, что пользователь соцсети Twitter выложил видеоролик, где заявил о создании коронавируса в государственном научном центре. Подозреваемый публично, под видом достоверной информации, распространял заведомо ложную информацию».

Напомним, ранее мы писали, российскому комику, который шутил над Путиным, пришлось сбежать из РФ.