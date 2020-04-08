Жрать что будете? — Лукашенко в который раз выступил против карантина в Беларуси

За рубежом
Христина Качоровська0

Лидер Беларуси уверяет, что карантин можно внедрить за один день, но сперва стоит задуматься, к каким последствиям это приведет.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — minval.az

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Таким образом Александр Лукашенко ответил на онлайн-петицию, в которой жители Беларуси просят внедрить карантин в стране. Отмечается, что её подписали почти 150 тысяч людей:

«У нас тут говорят о карантине, комендантском часе и тому подобное… Послушайте, это всё можно ввести за стуки. Но что мы потом жрать будем?

Карантин расколет наше общество. Как на удаленном режиме доить коров? А тот, кто будет сидеть дома, им что зарплату выплачивать? Это разве справедливо?».

Напомним, ранее мы сообщали, что Лукашенко предложил методику от коронавируса.


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