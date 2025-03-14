Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), результаты указанной встречи позволят путинским войскам усилить свое присутствие на восточных границах государств-членов блока НАТО, одновременно ускорив фактическую аннексию Беларуси.

В частности, вышеописанным документом РФ позволяется разворачивать военные базы и обустраивать инфраструктурные объекты на территории Беларуси. Также, Путин открыто заявлял — соглашение относительно гарантий безопасности позволит определить совместные обязательства государства-террориста и страны-сателлита Беларуси, в частности, речь идет об укреплении оборонного потенциала, допускающего применение «всего имеющегося арсенала сил и средств.

Кремлевский тиран подчеркнул — РФ уже сформировала на белорусской территории объединенную региональную группировку войск, поддерживаемую передовыми российскими оборонительными комплексами и тактическим ядерным вооружением, что, якобы, даст возможность «с надежностью» прикрыть западные рубежи.

В ISW акцентировали, что в 2021 году предупреждали о подобном сценарии, и могут резюмировать:

…Кремль использует структуру союзного государства для продвижения своих стратегических усилий по, «де-факто», аннексированию этой страны [Беларуси].

Ранее мы писали о том, что Зеленский надеется — США усилят давление на РФ и вынудят ее прекратить войну.