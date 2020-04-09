В Афганистане из ракет обстреляли военную базу США

В четверг, 9 мая, самая большая военная база Соединенных Штатов Америки в Афганистане попала под ракетный обстрел.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

Как сообщается, пять ракет были выпущены по аэродрому Баграм, что севернее Кабула. Согласно предварительным данным, после обстрела никто не пострадал.

По сведениям службы безопасности Афганистана, ракеты по военной базе выпустили из автомобиля.

О своей причастности к обстрелу заявили боевики ИГИЛ: они сообщили, что их целью был аэродром военной базы.

Напомним, ранее мы писали, что в Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет.