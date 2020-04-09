В России назревает военный переворот: Невзоров высказался о неутешительном будущем страны

В российском обществе в очередной раз назревают негодования в связи с действиями властей. Отдельные люди уже в скором времени могут взяться за оружие, пока другие будут бездействовать. Это вполне может привести к катастрофическим последствиям.

Такое мнение выразил Александр Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Хочу сказать, что Владимир Путин в этот раз был точно услышан всеми людьми в России. Все поняли его посыл. Самые глупые люди пошли пить коньяк, а те, кто оказался поумнее, — серную кислоту. Но самые умные достали болгарки, начав делать обрезы. Именно их время приблизилось и, безусловно, это оружие будет уместнее на наших улицах», — сообщил Невзоров.

После этого Невзоров сообщил о том, что в обществе России появился некий «туман». Как он сказал, болгарки уже провизжали, а кислота выпита.

«Коронавирус в России уже начал исполнять свои прямые обязанности. К чему это все приведет – покажет только время. Но обрезы уже сделаны. А это достаточно интересный момент для России», — подытожил он.

Напомним, победим и эту заразу – Путин назвал Россию непобедимой державой.