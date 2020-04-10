Около сотни людей в Южной Корее повторно заразились коронавирусом: мировая общественность обеспокоена

Медики и ученые ожидали, что после заболевания коронавирусом в организме человека будут вырабатываться иммунитет к COVID-19, но статистика показывает обратное.

Директор Корейского центра по контролю заболеваемостей Чонг Юн Кьон сообщил о тревожной тенденции, когда люди, уже переболевшие коронавирусом, снова заражаются инфекцией.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Reuters«.

Он сообщил, что у 91 человека в Южной Корее, которые уже вылечились от коронавируса, снова выявили COVID-19:

«Возможно, в этих случаях происходит не повторное заражение, а реактивация вируса».

В свою очередь специалист по инфекционным заболеваниям считает, что число повторно заболевших пациентов будет расти:

«91 случай — это только начало».

В МОЗ Южной Корее отмечают, что не могут объяснить повторное заражение и проводят расследования.

Стоит отметить, что тенденция повторного заболевания вызывает опасения в международном сообществе. Ведь многие надеялись, что после заражения у людей будет вырабатываться иммунитет к COVID-19. Теперь же есть опасения, что в мире начнется вторая пандемия.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.