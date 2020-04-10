Около сотни людей в Южной Корее повторно заразились коронавирусом: мировая общественность обеспокоена
Медики и ученые ожидали, что после заболевания коронавирусом в организме человека будут вырабатываться иммунитет к COVID-19, но статистика показывает обратное.
Директор Корейского центра по контролю заболеваемостей Чонг Юн Кьон сообщил о тревожной тенденции, когда люди, уже переболевшие коронавирусом, снова заражаются инфекцией.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Reuters«.
Он сообщил, что у 91 человека в Южной Корее, которые уже вылечились от коронавируса, снова выявили COVID-19:
«Возможно, в этих случаях происходит не повторное заражение, а реактивация вируса».
В свою очередь специалист по инфекционным заболеваниям считает, что число повторно заболевших пациентов будет расти:
«91 случай — это только начало».
В МОЗ Южной Корее отмечают, что не могут объяснить повторное заражение и проводят расследования.
Стоит отметить, что тенденция повторного заболевания вызывает опасения в международном сообществе. Ведь многие надеялись, что после заражения у людей будет вырабатываться иммунитет к COVID-19. Теперь же есть опасения, что в мире начнется вторая пандемия.
Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.