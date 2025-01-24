Как информирует «НБН» со ссылкой на материалы изданий GizmoChina и FnNews, руководство южнокорейской компании Samsung решило «заморозить» стоимость новинок, сохранив цены на смартфоны на уровне Galaxy S24.

В частности, Galaxy S25 с 256 Гигабайт «на борту» будет стоить 1 155 000 южнокорейских вон (или 800 долларов США), S25 Plus — 1 353 000 вон (или 940 долларов), а за S25 Ultra необходимо будет выложить 1 698 400 вон (около 1 180 долларов). Подобным образом, техногигант попытался компенсировать возросшие затраты на компоненты (экраны и микрочипы), не поднимая уровень розничных цен для местных покупателей.

Предполагается, что Samsung применит идентичный подход и к рынку Европы: в соответствии с данными инсайдеров, за базовую модель S25 с 128 Гигабайтами постоянной памяти (внутренний накопитель) в ЕС попросят около 909 евро, а за версию с 256 Гигабайтами — от 969 евро. При этом, на S25 плюс с 256 Гигабайтами, установят ценник от 1 159 евро.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты раскрывали технические характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy A26.