Помощь нуждающимся: в Италии мафия бесплатно раздает еду бедным семьям

В Италии пандемия коронавируса вызвала серьезный экономический кризис. В связи с карантином в стране увеличилось количество безработных. Из-за этого в самых бедных южных регионах Италии мафиозные банды начали помогать нуждающимся людям. В Кампании, Калабрии, Сицилии мафия начала бесплатно раздавать людям еду.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Курс Украины».

Из-за карантина, который длится в Италии уже больше месяца, многие итальянцы потеряли работу. Больше всего экономический кризис, затронул южные регионы Италии. Именно там уже успела активизироваться мафия. На фоне протестов против правительства, мафиозные группы начали раздавать бесплатно нуждающимся еду.

А вот, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в данных действиях мафии видит злой умысел. Он считает, что мафиозные группы ничего не делают просто так. По его словам, мафия хочет воспользоваться протестами против правительства.

Действия мафии прокомментировал и профессор криминологии Оксфордского университета Федерико Варезе:

«Мафия не делает ничего из добрых побуждений. Каждый должен будет в той или иной форме расплатиться».

По его словам, мафиозные группы, таким образом, хотят привлечь в свои ряды граждан Италии.

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