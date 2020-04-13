Распад Европейского Союза: глава ЕК прокомментировала серьезность последствий кризиса

Официальный представитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с важным заявлением насчет риска распада ЕС. Кризис, вызванный пандемией, создал реальную угрозу.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

Ляйен отмечает, что наибольшая опасность для ЕС была в начале распространения коронавируса. Тогда картина будущего распада ЕС была вполне реальной. Сейчас же Европейский Союз прошел наихудшие времена и готовится к восстановлению, а вероятность распада стремительно пошла на спад.

В Европейской комиссии отмечают, что в начале пандемии страны бросили свои сила на внутренние проблемы. В таких условиях вопрос сплоченности остался вне внимания глав государств. Сейчас же, страны вновь консолидируют усилия, а чувство общности и единения растет.

В ЕС одобрительно относятся к мерам, на которые пошли страны ради предотвращения распространения коронавируса. Однако отмечается, что меры должны быть пропорциональными, умеренными во временных рамках и контролироваться исходя из принципов демократии.

Напомним, как сообщалось ранее, Коронавирус всегда возвращается: председатель ВОЗ Набарро назвал единственный выход.

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