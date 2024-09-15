Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ВВС, глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Лэмми обоснованно полагает — кремлевский тиран Владимир Путин своими регулярными ядерными угрозами лишь пытается отвлечь внимание.

В частности, главу МИД Великобритании спросили, считает ли он, что Путин привычно, когда шантажирует применение ядерного вооружения, на что Лэмми ответил — исходя из обоснованного мнение, российский диктатор преднамеренно «пускает пыль в глаза» и подобные угрозы составляют его личный «modus operandi» [методика работы].

Кроме того, руководитель внешнеполитической структуры Соединенного Королевства отдельно добавил — страны Запада никогда не собьет с твердого курса «фашист», который не в состоянии остановить в свои перманентные нападения на Украину.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Офисе президента Украины отвечали на угрозы Путина в сторону Североатлантического Альянса и стран Запада.