США и Россия должны объединиться — Жириновский призвал мир к новой агрессии

Известный российский политик Владимир Жириновский выступил со скандальным предложением. Он считает, что РФ и США должны объединиться ради доминирования над всем миром.

Об этом сообщает «Политека», передает «НБН».

Он выступил против многополярности мира. Политик считает, что в мире стало слишком много государств, у которых есть внушительные возможности на мировой арене. США и РФ должны объединить усилия под руководством России. Кроме того, он настаивает на том, что лидер США Дональд Трамп должен считаться с такой перспективой, а это значит, Трампу необходимо учиться говорить на русском языке.

«США и Россия должны объединиться. Этот план необходимо реализовывать по нашему сценарию. Главная его цель – стратегическое партнерство Москва – Вашингтон. Современная многополярность мира слишком опасна: НАТО, США, ЕС, Япония, Китай – из этого ничего хорошего не выйдет. Мир нужно поделить только на двоих. Хельсинки станет местом встречи. Трампу пора поскорее браться за изучение русого языка», — заявил он.

Напомним, как сообщалось ранее, Гончаренко стал жертвой провокации Шария: журналист грубо высмеял нардепа.